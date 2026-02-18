Probabili formazioni Bodo Glimt Inter | Chivu rivoluziona i nerazzurri tantissime novità in tutti i reparti

Cristian Chivu cambia tutto nella formazione dell’Inter in vista della partita contro il Bodo Glimt. Il tecnico rumeno ha deciso di inserire numerosi nuovi giocatori, puntando su un modulo più offensivo. Tra le scelte più sorprendenti ci sono inserimenti inaspettati e modifiche nelle fasce difensive. La squadra si allena intensamente per adattarsi alle novità e migliorare il pressing. I nerazzurri cercano una vittoria importante per risollevare il morale dopo le ultime gare. La sfida si gioca questa sera allo stadio di Trondheim.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Bodo Glimt Inter: Cristian Chivu è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della sfida di questa sera. L’Inter di Cristian Chivu si appresta a sfidare il gelo del circolo polare artico per l’andata dei playoff di Champions League. In un clima da “dentro o fuori” che vale oltre 15 milioni di euro, il tecnico nerazzurro deve fare i conti con un’infermeria che ha imposto scelte drastiche per proteggere i titolari in vista anche del prossimo impegno contro il Lecce. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter a Bodø tra emergenza e sogni europei: Chivu rinuncia a Calhanoglu e Frattesi, spazio a Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Bodo Glimt Inter: Chivu rivoluziona i nerazzurri, tantissime novità in tutti i reparti Verso Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: Chivu pensa alla rivoluzione completaChivu ha deciso di rivoluzionare l’Inter in vista della doppia sfida contro il BodoGlimt, dopo aver valutato i recenti risultati. Inter, missione Artica: i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo/Glimt per blindare la ChampionsL’Inter di Chivu arriva in Norvegia per la partita contro il BodoGlimt, spinta dalla necessità di assicurarsi un posto in Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter, probabili: Darmian a destra, davanti Lautaro-Pio Esposito; Bodø/Glimt-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Bodo Glimt-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bodo-Inter, le probabili formazioni: riposa Zielinski, sorprese in difesa. E davanti…. Champions League 2025-2026: Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioniTerza trasferta in terra norvegese per l’Inter. L’ultima volta nel 2022, con un pareggio in casa del Rosenborg. C’è anche un precedente sul terreno di gioco del Bodo/Glimt. Risale agli ottavi di Coppa ... sportal.it Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e MkhitaryanBattuta la Juventus nel Derby d'Italia, l'Inter gioca in casa del Bodo/Glimt l'andata degli spareggi di Champions League: le scelte di formazione di Chivu. goal.com Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com Vediamo chi indovina come finisce Bodo Glimt-Inter stasera facebook