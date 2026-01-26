Audio Sangiuliano-moglie annullata la sanzione a Report | il Garante alla Privacy valuta il ricorso in Cassazione

Il Garante per la Privacy ha preso atto della sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato la sanzione alla Rai relativa alla diffusione dell’audio tra Sangiuliano e sua moglie, trasmesso da Report. Il Garante sta ora valutando il ricorso in Cassazione. Questa decisione segna un passaggio importante nel confronto tra diritto alla privacy e libertà di stampa.

Il Garante per la Privacy «prende atto della sentenza con cui il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione irrogata alla Rai per la diffusione dell'audio della conversazione tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie da parte di Report. Sentenza che rispetta come ogni pronuncia dell'Autorità giudiziaria. Il Garante - sottolinea una nota dell'Autorità - si riserva naturalmente di valutare.

