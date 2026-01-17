Il Garante della privacy continua a operare, nonostante le indagini. La Corte dei Conti si aggiunge alle autorità coinvolte, mentre gli indagati valutano ricorsi al Riesame. Le opposizioni chiedono dimissioni. In un comunicato, il Garante afferma la fiducia nell’operato della magistratura e la volontà di proseguire il lavoro a tutela della privacy e dei diritti dei cittadini.

I difensori degli indagati ricorreranno al Riesame. Le opposizioni: «Dimissioni». Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, in una nota, «esprime piena fiducia nell’operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati» e «conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini». Così la nota di ieri dell’Authority dopo le perquisizioni e i sequestri effettuati giovedì dalla Guardia di finanza in seguito all’indagine aperta dalla Procura di Roma che indaga per peculato e corruzione il presidente eletto in quota Pd, Pasquale Stanzione, e i tre membri Ginevra Cerrina Feroni (Lega), Agostino Ghiglia (FdI) e Guido Scorza (M5s). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Garante della privacy non lascia. Ma arriva pure la Corte dei Conti

