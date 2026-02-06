Italia pronta a sfidare il mondo al World Baseball Classic 2026

La nazionale italiana di baseball si prepara a dare battaglia al World Baseball Classic 2026. Con una rosa di 30 giocatori convocati dal manager Francisco Cervelli, gli azzurri sono già in campo per allenamenti e preparativi. La squadra si riunirà presto per affinare le strategie e affrontare le sfide internazionali, deciso a portare alto il nome dell’Italia nel torneo più importante del mondo del baseball.

La nazionale italiana partecipa al world baseball classic 2026 con una rosa di 30 giocatori convocati dal manager Francisco Cervelli, pronta a radunarsi agli inizi di marzo per la fase di preparazione. L'obiettivo è disputare le sfide inaugurali sui campi statunitensi e prepararsi alle gare decisive del torneo. raduno fissato per il 1° marzo a Phoenix, in Arizona (USA). La formazione si allenerà in vista dell'esordio al Daikin Park di Houston il 7 marzo contro il Brasile, per poi sfidare la Gran Bretagna il 8 marzo. A seguire il confronto con gli Stati Uniti in programma il 10 marzo e la sfida contro il Messico il 11 marzo.

