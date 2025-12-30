World Baseball Classic 2026 | l’Italia sogna il ritorno di Anthony Rizzo

Il World Baseball Classic 2026 rappresenta un’occasione importante per l’Italia, con la possibilità di rivedere in campo Anthony Rizzo, recentemente ritiratosi dopo oltre 14 anni nelle Major League. La sua presenza potrebbe rafforzare la squadra e alimentare le speranze di successo nel torneo internazionale. Un ritorno che, se confermato, segna un momento significativo nel panorama del baseball italiano e internazionale, offrendo nuove opportunità di crescita e visibilità.

Anthony Rizzo ha annunciato il proprio ritiro agonistico lo scorso settembre: dopo 14 stagioni nelle Majors, culminati con le World Series vinte nel 2016 tra le fila dei Chicago Cubs e la finale delle World Series raggiunta nel 2024 quando difendeva i colori dei New York Yankees, uno dei giocatori più famosi dell'ultimo decennio aveva deciso di appendere il guantone al chiodo. Il 36enne chiuse con all'attivo 1.308 partite giocate in MLB (di cui 1.303 nel ruolo di prima base), una media battuta di.261 e ben 303 fuoricampo, senza dimenticarsi di tre apparizioni nell'All-Star Game e quattro guanti d'oro.

