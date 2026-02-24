Primo giorno di non scuola alla Bufalotta dopo la chiusura dell'asilo i genitori | Siamo nel caos

La chiusura improvvisa dell’asilo alla Bufalotta ha lasciato 115 bambini a casa e le insegnanti senza impiego. I genitori descrivono la situazione come un vero caos, perché nessuno si aspettava questa decisione all’ultimo minuto. Molti sono ancora disorientati e cercano soluzioni rapide per gestire il cambio di programma. L’assenza di preavviso ha complicato i piani di molte famiglie, che ora devono trovare alternative in fretta.

Roma, chiude asilo alla Bufalotta, niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroA Roma, l’asilo nido Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta ha chiuso improvvisamente, lasciando senza scuola 115 bambini e senza lavoro 25 educatrici e ausiliarie.

