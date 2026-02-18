Roma chiude asilo alla Bufalotta niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoro
A Roma, l’asilo nido Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta ha chiuso improvvisamente, lasciando senza scuola 115 bambini e senza lavoro 25 educatrici e ausiliarie. La decisione è arrivata senza preavviso, lasciando le famiglie senza alternative immediate e le insegnanti in difficoltà. In poche ore, il personale ha dovuto cercare nuove soluzioni, mentre i genitori si sono ritrovati a dover gestire l’emergenza.
Bufalotta, l’Asilo Montessori Chiude Improvvisamente: 115 Bambini e 25 Educatrici nel Caos. Roma è scossa dalla chiusura a sorpresa dell’asilo nido Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta, un evento che ha lasciato 115 bambini senza posto e 25 educatrici e ausiliarie senza lavoro. La decisione, presa dal Comune di Roma a seguito di irregolarità riscontrate, ha gettato nel panico le famiglie e sollevato interrogativi sulla sicurezza e la gestione dei servizi per l’infanzia nella capitale. Una Denuncia Anonima e l’Innesco della Crisi. La vicenda ha avuto origine con una denuncia anonima presentata all’inizio dell’anno, che segnalava presunte irregolarità nella gestione dell’asilo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all’altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroL’asilo alla Bufalotta ha chiuso improvvisamente perché la proprietà ha deciso di interrompere l’attività.
Sospetta fuga di gas in un asilo: evacuati bambini e maestreNella scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”, si è verificata una sospetta fuga di gas, che ha portato all’evacuazione immediata di bambini e insegnanti.
News - Bufalotta, asilo chiuso all’improvviso. 115 bimbi senza nido e 25 lavoratrici… 17/02/2026
Argomenti discussi: Roma, chiude asilo nido alla Bufalotta: niente scuola per 115 bambini; Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all'altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoro; L’asilo a Benevento resta chiuso, vertice sindaco-genitori: via agli interrogatori; Asilo nido chiuso per maltrattamenti, indagate cinque educatrici.
Roma, chiude asilo alla Bufalotta, niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, chiude asilo alla Bufalotta, niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoro ... tg24.sky.it
Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all’altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroAsilo chiude alla Bufalotta, la comunicazione arriva via email: Abbiamo una settimana per trovare una scuola per i nostri figli ... fanpage.it
Roma, Porta Pia. Qui non c’è solo una porta rinascimentale progettata nel 1561 da Michelangelo su incarico di papa Pio IV. Qui il 20 settembre 1870 si apre una breccia nelle Mura Aureliane. I Bersaglieri entrano in città. Si chiude il potere temporale del Papa facebook
Jova al Circo raddoppia: il tour estivo chiude con una seconda data a Roma ift.tt/QKD7Fw0 x.com