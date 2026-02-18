Roma chiude asilo alla Bufalotta niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoro

A Roma, l’asilo nido Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta ha chiuso improvvisamente, lasciando senza scuola 115 bambini e senza lavoro 25 educatrici e ausiliarie. La decisione è arrivata senza preavviso, lasciando le famiglie senza alternative immediate e le insegnanti in difficoltà. In poche ore, il personale ha dovuto cercare nuove soluzioni, mentre i genitori si sono ritrovati a dover gestire l’emergenza.

