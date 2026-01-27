Centrosinistra in fermento ufficiale l' ingresso di Muraca e i consiglieri di Rinascita nella Casa Riformista
In vista delle prossime elezioni comunali, il centrosinistra di Reggio Calabria registra un nuovo fermento con l’ingresso ufficiale di Muraca e dei consiglieri di Rinascita nella Casa Riformista. Mentre il percorso per individuare il candidato sindaco si trova ancora in fase di definizione, questa novità rappresenta un passo importante nel quadro politico locale.
Comunali di Reggio Calabria, tutto tace o quasi. Mentre il tavolo del centrosinistra finalizzato a convergere su un metodo di scelta del candidato sindaco (quasi certamente le primarie) si trova in una fase stagnante, diventa ufficiale un movimento importante all'interno della stessa coalizione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
