PrimaFestival 2026 al via su Rai 1 | le conduttrici il format e le curiosità

L'annuncio del PrimaFestival 2026 su Rai 1 deriva dalla voglia di coinvolgere il pubblico con un programma che svela i retroscena del Festival di Sanremo. Le tre conduttrici guidano gli spettatori attraverso interviste, curiosità e dietro le quinte, trasmettendo un’immagine autentica del evento. La trasmissione andrà in onda quotidianamente subito dopo il Tg1 delle 20, offrendo uno sguardo esclusivo sulla manifestazione musicale più attesa dell’anno.
“Ha scelto le conduttrici”. Sanremo 2026, nomi di alto livello per Carlo Conti al PrimaFestivalMancano pochi mesi a Sanremo 2026 e l’atmosfera si fa sempre più vibrante.
Sanremo 2026, svelate le conduttrici del PrimaFestivalPer il PrimaFestival di Sanremo 2026, è stato annunciato un trio al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Al via PrimaFestival: l’attesa di Sanremo 2026 entra nel vivoDal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna PrimaFestival, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo, raccontandone l’atmosfe ... 361magazine.com
PrimaFestival 2026, Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi aprono la settimana sanremesePrimaFestival 2026. Al timone del programma, in onda dal 21 al 28 febbraio, ci sono Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. maridacaterini.it
