Sanremo 2026 svelate le conduttrici del PrimaFestival
Per il PrimaFestival di Sanremo 2026, è stato annunciato un trio al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Le conduttrici accompagneranno il pubblico nella striscia quotidiana che anticipa le cinque serate del festival, dal 24 al 28 febbraio, trasmettendo su Rai 1.
Un trio al femminile per il PrimaFestival 2026. Secondo anticipazioni di Adnkronos, saranno infatti Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi a guidare la striscia quotidiana che precederà, dal 24 al 28 febbraio, le cinque serate di Sanremo su Rai 1. Prenderanno il posto di Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, che avevano curato l’edizione dello scorso anno. Come da tradizione, il programma si occuperà di raccontare l’atmosfera e il clima della kermesse direttamente dalla città dei fiori, preparando il pubblico alle serate live con retroscena e interviste ai protagonisti. Per le tre non sarà la prima collaborazione sanremese, dato che fanno parte della commissione musicale che sta lavorando a Sanremo Giovani per la selezione delle Nuove Proposte, con finale prevista per il 14 dicembre: nel corso della serata, saranno svelati anche i titoli delle canzoni dei Big in gara. 🔗 Leggi su Lettera43.it
