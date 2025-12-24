Assunzioni sostegno la svolta europea | l’Italia viola i diritti dei precari Pacifico chiede centomila assunzioni sui posti in deroga
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto il reclamo collettivo numero 2002021 presentato da Anief nel 2021. La decisione, resa pubblica il 22 dicembre dopo quattro anni di controdeduzioni tra il sindacato e il governo italiano, riconosce la violazione di due articoli della Carta sociale europea da parte dell'Italia.
Leggi anche: Pronunciamento UE su docenti sostegno, botta e risposta Valditara–ANIEF: il Ministro rivendica miglioramenti, per Pacifico “bisogna assumere sui 100mila posti in deroga”
Leggi anche: Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: “Viola i diritti degli insegnanti di sostegno, troppi precari”
Supplentite: risarcimento oltre i 36 mesi di servizio. Docenti sostegno senza specializzazione e IRC primi interessati, ecco perché; Docenti di sostegno precari: l’UE condanna l’Italia, chieste 100mila assunzioni in ruolo.
Sostegno, accolto in Europa il reclamo di Anief, l’Italia viola la carta sociale. Cosa dovrà fare il Parlamento? SPECIALE con Pacifico - La decisione riguarda la condizione degli insegnanti di sostegno in Italia e riconosce la viol ... orizzontescuola.it
La metà degli insegnanti di sostegno è precaria. Pacifico: “L’Italia viola due articoli della Carta sociale europea. Accolto il reclamo Anief dal Comitato europeo dei ... - “Bene i corsi INDIRE per specializzare più insegnanti ma non basta la conferma dei supplenti da parte delle famiglie. orizzontescuola.it
