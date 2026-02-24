Prendiamoci una pausa nuovo appuntamento con la rassegna Cinema d’argento

Il 25 febbraio alle 15, alla Multisala Politeama, si tiene il nuovo incontro di Cinema d’argento, dedicato a chi ha superato i 65 anni. La rassegna offre un’occasione per guardare film classici e condividere momenti di svago tra cittadini piacentini. La scelta del film mira a coinvolgere e rallegrare il pubblico senior. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati a riscoprire il cinema del passato.

Nuovo appuntamento mercoledì 25 febbraio alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna Cinema d’argento, riservata ai cittadini residenti a Piacenza che abbiano compiuto i 65 anni. La storia segue Anna e Giulio, sposati da oltre trent’anni, che decidono di concedersi una "pausa di riflessione" convinti che qualche settimana di distanza possa aiutarli a ritrovare equilibrio e serenità. Sarà invece l’occasione per scoprire nuove parti di sé, affrontare ricordi rimasti in sospeso e comprendere quanto, nonostante tutto, il loro legame continui a essere un punto fermo. Tra equivoci, incontri sorprendenti e momenti di autentica tenerezza, il film esplora con sensibilità il valore del tempo condiviso e della capacità di rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

