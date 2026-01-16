Prendiamoci una pausa nuovo film per Jenny De Nucci di Limbiate

È arrivato nelle sale “Prendiamoci una pausa”, il nuovo film di Christian Marazziti. Tra i protagonisti figura Jenny De Nucci, attrice di 25 anni originaria di Limbiate. Il film affronta temi di vita quotidiana e relazioni, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo. Un’uscita cinematografica che si inserisce nel panorama italiano, portando sul grande schermo un racconto che invita alla riflessione.

È uscito nelle sale cinematografiche "Prendiamoci una pausa", il nuovo film di Christian Marazziti che vede tra i protagonisti anche Jenny De Nucci, 25enne attrice originaria di Limbiate. La pellicola può contare su un cast di primo piano, con nomi come Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber. Cresciuta a Limbiate, dove vive ancora la sua famiglia, Jenny De Nucci ha iniziato la sua carriera otto anni fa con Il Collegio e ha poi costruito un percorso artistico in costante crescita. Ha preso parte a importanti produzioni televisive come Don Matteo e Un passo dal cielo, oltre a numerosi film, tra cui Ancora più bello, Sempre più bello, Ragazzaccio, Phobia, Pensati sexy e La dolce villa.

