dal 15 gennaio al cinema il film prendiamoci una pausa con claudia gerini e marco giallini trama cast e video intervista su amicait

(askanews) – Tre coppie, di età diverse, alle prese con uno stop nelle loro relazioni sentimentali. Succede nella commedia Prendiamoci una pausa, diretta Christian Marazziti, nei cinema dal 15 gennaio. Claudia Gerini e Marco Giallini interpretano una coppia sposata da trent’anni, in cui lei ha bisogno di ritrovarsi. Fabio Volo è il 40enne fragile, un po’ insicuro, che viene lasciato dalla volitiva Ilenia Pastorelli. E poi c’è la ventenne, Aurora Giovinazzo, fluida, in cerca di identità, tra social e realtà. GUARDA LE FOTO Claudia Gerini: I film, gli amori, le canzoni. Claudia Gerini: «Prendersi spazi per capire chi sei». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

