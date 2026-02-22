I preservativi scadono? Ecco cosa succede se ne usi uno vecchio

Il preservativo scaduto può perdere efficacia, e questo mette a rischio chi lo utilizza. La causa principale è la degradazione dei materiali nel tempo, che riduce la resistenza e la capacità di prevenzione. Se si usa un preservativo vecchio, si aumenta la possibilità di rottura durante il rapporto. Molti non controllano la data di scadenza prima di usarlo, ma è un passo importante per garantire sicurezza. È meglio verificare sempre la data sulla confezione prima di aprirlo.

Il preservativo è uno degli strumenti di prevenzione più diffusi al mondo, fondamentale per evitare gravidanze non pianificate e per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Tuttavia, trattandosi di un dispositivo medico composto da materiali elastici e sostanze chimiche, la sua efficacia non è eterna. La domanda "posso usare un profilattico scaduto?" non è solo una curiosità, ma un aspetto cruciale della salute sessuale che merita una risposta chiara e basata sui fatti. I materiali principali utilizzati per la produzione dei preservativi — come il lattice di gomma naturale, il poliuretano o il poliisoprene — sono soggetti a un naturale processo di invecchiamento e degradazione.