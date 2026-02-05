Premio David di Donatello 2026 | primavera tra i vincitori con i film di Zalone e i fratelli Aimee

Questa sera si conosceranno i nomi dei vincitori della seconda parte del Premio David di Donatello 2026. Dopo settimane di attese e anticipazioni, il grande teatro del cinema italiano si prepara a svelare i trionfatori, tra film di Zalone e i fratelli Aimee. La serata promette sorprese e riconoscimenti a film che hanno fatto discutere e appassionare il pubblico.

**Un’alleanza tra arte e popolarità: la seconda parte del David di Donatello 2026** Nel cuore della primavera 2026, la città del cinema italiano si prepara a celebrare un evento di rilievo: le prime dieci shortlist dei Premi David di Donatello per l’anno 2026. Un’occasione per dare un’occhiata alle opere più belle, più tecnicamente impegnate, più innovative, che hanno contribuito a definire la produzione cinematografica italiana negli ultimi dodici mesi. E se da una parte il film *Primavera* di Damiano Michieletto è il vincitore indiscusso con otto candidature — tra cui trucco, scenografia, compositore, effetti VFX, costumi — dall’altra, la storia è meno lineare, anzi, spesso paradossale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

