Giornalisti il 18 marzo il premio Sarzanini | Cassiano Adnkronos tra i vincitori con Saviano e Zanchini

(Adnkronos) – La quinta edizione del Premio Giornalistico Mario Sarzanini, dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria scomparso nel 2021, si svolgerà il 18 marzo 2026, alle ore 17.30, alla Casa del Cinema di Roma. La giuria, presieduta da Andrea Balzanetti e composta da Massimo Martinelli, Guido D'Ubaldo, Andrea Cappelli, Davide Desario, Andrea Pucci,.