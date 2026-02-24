Premio Maestri d’Eccellenza LVMH al via la quarta edizione

LVMH ha avviato la quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, dopo aver deciso di valorizzare artigiani e professionisti del settore. La causa è la volontà di promuovere e sostenere la qualità delle competenze tradizionali italiane, coinvolgendo diverse realtà del mondo della moda e del lusso. Quest’anno, l’attenzione si concentra su giovani talenti che si distinguono per maestria e creatività. La selezione si chiude tra poche settimane.

Lanciato oggi a Milano nella storica Pasticceria Cova in strategica concomitanza con l'inizio della Fashion Week meneghina, vede per l’edizione 2026 la partnership di Fondazione Bvlgari. Un’alleanza che parla di cultura, educazione e trasmissione del talento. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L’arte del fare, tra memoria e visione All'interno del Garden Cova sono state esposte le opere dei vincitori della scorsa edizione: bassorilievi su carta e porcellana, ceramiche contemporanee, creazioni di oreficeria e arte tessile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Al via la quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, dedicato a Noemi Durini, uccisa a soli 16 anni

Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas "Radici d'Abuzzo": i vincitoriNella sala consiliare si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Endas

Al “Premio Maestri a Parigi” in video esposizione l’opera della poliedrica professoressa acerrana Pina Candileno Parigi. Dal 10 al 14 gennaio, presso la prestigiosa Galleria Thuillier di rue de Thorigny a Parigi, è in video esposizione l’opera “Il Pulcinella femm - facebook.com facebook