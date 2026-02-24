Premio Maestri d’Eccellenza LVMH al via la quarta edizione

Da vanityfair.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LVMH ha avviato la quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, dopo aver deciso di valorizzare artigiani e professionisti del settore. La causa è la volontà di promuovere e sostenere la qualità delle competenze tradizionali italiane, coinvolgendo diverse realtà del mondo della moda e del lusso. Quest’anno, l’attenzione si concentra su giovani talenti che si distinguono per maestria e creatività. La selezione si chiude tra poche settimane.

premio maestri d8217eccellenza lvmh al via la quarta edizione
© Vanityfair.it - Premio Maestri d’Eccellenza LVMH, al via la quarta edizione

Lanciato oggi a Milano nella storica Pasticceria Cova in strategica concomitanza con l'inizio della Fashion Week meneghina, vede per l’edizione 2026 la partnership di Fondazione Bvlgari. Un’alleanza che parla di cultura, educazione e trasmissione del talento. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L’arte del fare, tra memoria e visione All'interno del Garden Cova sono state esposte le opere dei vincitori della scorsa edizione: bassorilievi su carta e porcellana, ceramiche contemporanee, creazioni di oreficeria e arte tessile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Al via la quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, dedicato a Noemi Durini, uccisa a soli 16 anni

Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas "Radici d'Abuzzo": i vincitoriNella sala consiliare si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Endas

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Daniele Gualdi esplora l’universo di Martone e Sorrentino nel finale di Cineracconti; Modenantiquaria . Assegnati i premi alle arti decorative e alla pittura; Il Premio Malpighi per la miglior pittura è stato assegnato alla Flagellazione di Cristo di Domenico Maria Canuti.

premio maestri d eccellenzaPremio Maestri d’Eccellenza LVMH, al via la quarta edizioneAnnunciata la nuova edizione del Premio promosso da LVMH Métiers d’Excellence in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Bvlgari. Un'iniziativa vi ... vanityfair.it

premio maestri d eccellenzaLvmh lancia la quarta edizione del premio Maestri d’EccellenzaLe candidature per il concorso, che quest'anno vede Fondazione Bulgari come partner, rimarranno aperte fino al 31 maggio, mentre i vincitori saranno annunciati il 14 settembre 2026 presso l’hotel Bulg ... it.fashionnetwork.com