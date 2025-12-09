Nasce il premio letterario nazionale Città di Chieti Marilia Bonincontro
. Il bando relativo alla 1ª edizione 2025 “La Città che ascolta” sarà pubblicato a breve sui canali istituzionali. Il concorso è rivolto esclusivamente a opere inedite nelle sezioni racconto e poesia. Il premio è promosso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Presentato il Bando del Premio Letterario Nazionale "Città di Chieti – 1ª edizione 2025 / La Città che ascolta"
