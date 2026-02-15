Preghiera del mattino 15 Febbraio 2026 | Rinnova il mio cuore

Il 15 febbraio 2026, una preghiera mattutina si è svolta nel centro della Santissima Trinità, per chiedere a Dio di riempire i cuori di speranza e forza. La richiesta nasce dalla voglia di affrontare la giornata con rinnovata fiducia, dopo un periodo di sfide personali. Le persone si sono riunite in chiesa, portando con sé le proprie intenzioni e desideri di rinnovamento spirituale.

Inizia la domenica nel cuore della Santissima Trinità. Una preghiera per lodare il Signore, rinnovare la fede per proseguire saldo nel cammino. Preghiera del mattino del 15 Febbraio 2026: “Rinnova il mio essere” – lalucedimaria.itL’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Benedici o Signore questo giorno, che iniziamo nel ricordo della Tua risurrezione, fa’ che sia pieno di opere sante al servizio del Tuo amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 15 Febbraio 2026: “Rinnova il mio cuore” Preghiera del mattino del 24 Gennaio 2026: “Donami un cuore dolce e umile” Il 24 gennaio 2026, condividiamo la preghiera del mattino: “Donami un cuore dolce e umile”. Preghiera del mattino 2 Febbraio 2026: “Donami la fedeltà” Oggi mattina, mentre si apre la settimana, molte persone si sono fermate per invocare lo Spirito Santo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Culto evangelico, sommario puntata del 15 febbraio; Lancette dell'orologio indietro di un'ora in Marocco, dal 15 febbraio; Omaggio al giovane Santo: le reliquie in Costiera sorrentina; Polla: lacrima la statua di Sant’Antonio 15 anni fa il riconoscimento del prodigio. Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 11 Febbraio 2026: Aiutami a testimoniarti al mondoIniziamo il mercoledì con San Giuseppe: preghiera del mattino al Custode della Sacra Famiglia per invocare la sua potente intercessione. lalucedimaria.it 14 febbraio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una S. Messa secondo le tue int facebook