Martedì 16 dicembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale

Il 16 dicembre alle 9:30 si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale di Benevento, con numerosi punti all'ordine del giorno, tra cui la revisione delle partecipazioni pubbliche, convenzioni tra comuni e variazioni di bilancio. La seduta affronterà anche temi di riqualificazione urbana, servizi sociali e progetti di sviluppo locale.

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per martedì 16 dicembre con inizio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: – revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute; – riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio; – approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Benevento e il Comune di Arpaia avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari; – approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Benevento e il Comune di San Leucio del Sannio avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari; – variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027; – approvazione dello schema di addendum relativo alla proroga della convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali dell'Ambito B1; – distretto diffuso del commercio "Valli e Colline del Sannio Beneventano", approvazione schema di statuto, atto costitutivo e accordo di distretto; – avviso "Italia City Branding2020" – Città di Benevento – riqualificazione e valorizzazione di Piazza Duomo in Benevento attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto e inutilizzato in uno spazio di aggregazione sociale e culturale – approvazione variante allo strumento urbanistico; – richiesta convocazione Consiglio Comunale "Lavori di completamento dell'asse interquartiere tra area Stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi.