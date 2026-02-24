Debiti col Comune di Pozzuoli | sequestrato lido di oltre 4mila metri quadrati ad Arco Felice

Il Comune di Pozzuoli ha sequestrato un lido di oltre 4.000 metri quadrati ad Arco Felice, a causa di debiti accumulati. Le autorità hanno agito dopo aver scoperto che la struttura, ancora attrezzata, operava senza il titolo concessorio valido. L’intervento si è reso necessario per tutelare gli interessi pubblici e prevenire abusi. La superficie interessata si trova vicino alla spiaggia principale della zona.

Intervento congiunto della Polizia municipale di Pozzuoli e della Capitaneria di Porto ad Arco Felice: struttura ancora attrezzata nonostante la perdita del titolo concessorio. Operazione ad Arco Felice, dove gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto hanno posto sotto sequestro una struttura balneare di oltre 4mila metri quadrati. Il provvedimento è scattato a seguito della perdita del titolo concessorio vigente per motivi debitori nei confronti del Comune di Pozzuoli. Presenti anche ulteriori passerelle e manufatti destinati a servizi igienici, infermeria e ripostiglio. 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: Sequestrato lido balneare ad Arco Felice di 4mila metri quadrati: debiti col Comune di Pozzuoli

Sequestrato un lido di oltre quattromila metri quadriUn controllo della Polizia municipale di Pozzuoli e della Capitaneria di Porto ha portato al sequestro di un lido di oltre quattromila metri quadrati in località Arco Felice.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mezzo milione di debiti con il Comune: così è scattato il nuovo blitz della Gdf sul caso Triestina; Catalogo Eventi - Il piano annuale dei flussi di cassa; Debiti al Comune di Andria: Forza Italia e Movimento Pugliese fanno chiarezza; INTERVISTA Messina, Cicala: Rafforzata la riscossione, debiti da 382 a 10,6 milioni.

Sequestrato lido balneare ad Arco Felice di 4mila metri quadrati: debiti col Comune di PozzuoliSequestrato un lido balneare di 4mila metri quadrati ad Arco Felice, località di Pozzuoli. Operazione di Polizia Locale e Capitaneria di Porto. fanpage.it

Debiti col Comune, sequestrata struttura balneare nel NapoletanoGli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, e i militari della Capitaneria di Porto, hanno proceduto al sequestro di una struttura balneare di oltre 4mila metri quadrati ad Arco Felice (Napoli). ansa.it

Ho un’ottima notizia! Sono partiti i lavori per riaprire subito via Arco Felice Vecchio e via Petronio. Non passeranno mesi e mesi: come purtroppo è accaduto per decenni. Ma ci riusciremo nel giro di pochi giorni. Abbiamo già riaperto via Scalandrone, via Bellav - facebook.com facebook

SENSO UNICO ALTERNATO S.P. 43 Arco Felice (Bacoli-Pozzuoli) Fino al 20 febbraio 2026 7:30 - 18:00 Esclusi festivi Ogni sera ripristino doppio senso Limite: 30 km/h Attenzione alla segnaletica! #Napoli #Bacoli #Pozzuoli #Viabilità x.com