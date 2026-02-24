Sequestrato lido balneare ad Arco Felice di 4mila metri quadrati | debiti col Comune di Pozzuoli

Il lido balneare di 4.000 metri quadrati a Arco Felice è stato sequestrato a causa di debiti nei confronti del Comune di Pozzuoli. Le autorità hanno eseguito l’operazione congiunta di Polizia Locale e Capitaneria di Porto, che hanno riscontrato irregolarità nelle procedure amministrative. La proprietà ha accumulato mancati pagamenti e sanzioni, portando alla confisca dell’area. La decisione riguarda anche le attività di gestione e manutenzione del sito.

