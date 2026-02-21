Maurizio de Giovanni dialoga con gli studenti dell’IC4 Pergolesi
Maurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC4 Pergolesi lunedì 23 febbraio 2026, dalle 16 alle 17.30 nell’Auditorium della scuola. L’autore napoletano, noto per i suoi romanzi gialli, parlerà del suo mestiere e delle sue storie ai giovani delle classi terze. L’iniziativa mira a stimolare l’interesse per la lettura e la scrittura tra i ragazzi. Durante l’incontro, i giovani potranno fare domande e scoprire i retroscena delle sue opere.
Lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 16.00 alle 17.30, presso l’Auditorium dell’IC4 Pergolesi, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado incontreranno lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, tra i più autorevoli maestri del noir italiano contemporaneo. Autore prolifico e amatissimo dal pubblico, Maurizio de Giovanni ha dato vita a personaggi entrati nell’immaginario collettivo. Tra questi spicca il Commissario Ricciardi, protagonista della celebre serie ambientata nella Napoli degli anni Trenta, e la squadra investigativa raccontata ne I Bastardi di Pizzofalcone, da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva di successo.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
