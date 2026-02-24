Città della Scienza un weekend da Maghi-Scienziati tra pozioni e incantesimi

Un laboratorio di Città della Scienza ha portato bambini e genitori a sperimentare pozioni e incantesimi, alimentando la passione per la scienza. La causa è stata l’organizzazione di un evento dedicato a giovani “maghi-scienziati”, che ha trasformato il weekend in un’esperienza educativa e divertente. I partecipanti hanno creato miscele colorate e scoperto i segreti delle magie scientifiche, coinvolgendosi attivamente in attività pratiche. La giornata si è conclusa con entusiasmo e curiosità.

A Città della Scienza un'avventura straordinaria per tutta la famiglia dove la fantasia incontra la realtà. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend "La Scienza delle Pozioni" (.Ma dove vivono I cartoni?), un appuntamento affascinante, tra ampolle fumanti e formule misteriose, dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a trasformarsi in veri Maghi-Scienziati. La scienza diventa meraviglia pura! In una cornice magica dove il confine tra realtà e fantasia svanisce, i visitatori saranno guidati da maghi professionisti in un viaggio molto speciale.