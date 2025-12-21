Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di via 2 Agosto a Galliate.La nuova struttura, progettata per accogliere 30 bambini, si sviluppa su un unico livello al piano terra e sarà dotata di un'ampia area verde esterna dedicata alle attività all'aperto e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Galliate, proseguono i lavori per il nuovo asilo nido comunale di via 2 Agosto

Leggi anche: Naro, al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale

Leggi anche: Castellabate, iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Proseguono lavori nuovo Mercato dell'Unità a Prati, arrivate le prime 'lanterne' - Proseguono i lavori che restituiranno alla Capitale il nuovo Mercato dell’Unità di via Cola di Rienzo, nel cuore di Prati. adnkronos.com

Mandas, proseguono i lavori per il nuovo parco ferroviario - Nessun rallentamento: nonostante la pioggia dei giorni scorsi, il cantiere per la realizzazione del Parco ferroviario di Mandas prosegue nel rispetto del cronoprogramma dei lavori. unionesarda.it

Proseguono su autostrada Asti-Cuneo lavori per nuovo viadotto - Nella notte tra il 10 e l'11 novembre è stato varato il secondo impalcato metallico in località Verduno in direzione Cuneo. ansa.it