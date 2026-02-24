PosteMobile | migrazione a TIM cosa cambia per i clienti dal 2026

PosteMobile inizia la migrazione verso TIM a causa del cambio di rete. Dal 23 febbraio 2026, i clienti PosteMobile passeranno alla rete TIM per migliorare la copertura e l’affidabilità. La transizione interesserà milioni di utenti, che dovranno adattarsi alle nuove configurazioni del servizio. La modifica sarà graduale e coinvolgerà tutte le aree del paese. I clienti riceveranno dettagli specifici nelle prossime settimane.

PosteMobile cambia rete: inizia la migrazione verso TIM per i clienti esistenti. Il 23 febbraio 2026 segna l'inizio di un importante cambiamento per i clienti PosteMobile. La società ha avviato la migrazione delle sue SIM verso la rete TIM, un processo che si svolgerà in modo graduale nel corso dei prossimi mesi. Questo passaggio, previsto da un accordo siglato nel novembre 2025, riguarda sia le offerte mobili che quelle di rete fissa basate su SIM dati. I clienti non dovranno sostituire le loro SIM, ma potrebbero verificarsi eccezioni per problemi di copertura o compatibilità dei terminali. Chi non desidera restare con PosteMobile può recedere senza penali o richiedere la portabilità del numero verso un altro operatore.