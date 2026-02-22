TIM Wonder 5G Ultra a 9,99€ | 100 GB in 5G per chi passa da PosteMobile Tiscali e Noitel

TIM Wonder 5G Ultra a 9,99 euro offre 100 GB in 5G a chi cambia operatore da PosteMobile, Tiscali o Noitel. La promozione mira a conquistare clienti insoddisfatti delle offerte attuali, offrendo un prezzo competitivo e dati elevati. Molti utenti cercano soluzioni più convenienti, e TIM risponde con questa proposta mirata. La campagna si rivolge a chi desidera passare a un network più veloce senza spendere troppo.

Nel 2026 il mercato mobile italiano vede ancora tante offerte mobile degli operatori che non si combattono più solo sul prezzo. Si combattono sulla qualità della rete. Ed è esattamente qui che si inserisce TIM Wonder 5G Ultra, una tariffa pensata per chi oggi utilizza un operatore virtuale come PosteMobile, Tiscali o Noitel e sta valutando un salto verso una rete con priorità di traffico. L’offerta è semplice nella struttura ma ambiziosa nel posizionamento: 9,99 euro al mese per 100 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo è competitivo, ma il messaggio che TIM vuole far passare è un altro: accesso alla versione più performante della propria rete mobile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

