Migrazione tivùsat switch off delle smartcard Tiger | cosa cambia e come evitare loscuramento
A partire dal 2026, la migrazione di tivùsat richiede la sostituzione delle vecchie smartcard Tiger con la nuova tecnologia Merlin. Lo spegnimento progressivo delle smartcard older comporta la necessità di aggiornare decoder e CAM compatibili per evitare interruzioni nella visione dei canali satellitari, garantendo così la continuità del servizio.
Il passaggio alla nuova tecnologia Merlin diventa inevitabile dopo lo stop del fornitore Tiger e avvierà lo spegnimento progressivo delle vecchie smartcard dal 2026 al 2028, spingendo gli utenti a scegliere decoder e CAM compatibili per continuare a vedere i canali satellitari senza interruzioni. Attiva pagina per verificare la propria smart card Il panorama dell'industria televis. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
