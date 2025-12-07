Ranieri Impiantisca CN Posillipo – Rari Nantes Savona 6-15 brutto ko interno per la squadra napoletana
Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede alla Rari Nantes Savona per 6-15, nel posticipo dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A1. Nel match disputato alla Scandone, alla presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Sandro Campagna, decide il break di 8-0 del Savona tra primo e secondo parziale. Il primo gol della partita è di Radovic, in superiorità, pareggia Guidi, Valle riporta avanti la Ranieri Impiantistica. Si segna molto in queste prime fasi di gioco, Gullotta pareggia in superiorità, Occhione porta in vantaggio gli ospiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
