Porto Sant’Elpidio | FantaSanremo esplode 2 milioni di squadre e menu

Il fenomeno FantaSanremo ha coinvolto Porto Sant’Elpidio, attirando oltre due milioni di squadre e creando un grande fermento tra gli appassionati. La causa è l’interesse crescente per il festival, che ha portato molti a organizzare leghe di fantasia e a condividere menu tematici in città. Le strade si riempiono di persone entusiaste e di eventi dedicati, mentre i locali si preparano a offrire specialità ispirate alla musica. La città si anima con questa passione collettiva.

Porto Sant'Elpidio si prepara a vivere una settimana all'insegna del Festival di Sanremo, trasformandosi in un vero e proprio hub per gli appassionati di musica. Il fantasy game FantaSanremo, ideato da un team di giovani elpidiensi, ha superato quota due milioni di squadre e continua a crescere, coinvolgendo sempre più appassionati. La città si anima con addobbi a tema, musica in filodiffusione e iniziative commerciali dedicate, mentre un collegamento radiofonico diretto con Sanremo promette curiosità e interviste esclusive. Il sindaco Massimiliano Ciarpella e il vicesindaco Andrea Balestrieri hanno già visitato i ragazzi del FantaSanremo, che da stasera fino al termine della settimana festivaliera saranno un punto di riferimento per cantanti e ospiti.