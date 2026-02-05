Molo San Cataldo step decisivo | ok all?aggiudicazione dei lavori Ospiterà fino a 8 mega yacht

Il Comune di Bari ha dato il via libera all’assegnazione dei lavori per il grande porto turistico nel Molo San Cataldo. Ora si può finalmente procedere con le opere che permetteranno di ospitare fino a otto mega yacht. È un passo importante per la realizzazione di questa infrastruttura, che cambierà il volto del quartiere e rafforzerà il settore nautico della città.

Altro passo importante per la realizzazione del grande porto turistico di Bari nell'attuale Molo San Cataldo. La commissione che doveva valutare le offerte per l'esecuzione del progetto si è espressa aggiudicando i lavori, che potranno partire con la cantierizzazione nel volgere di poche settimane. Il progetto prevede la costruzione di nuove opere di banchinamento che si estenderanno su una superficie complessiva di circa 33mila metri quadrati utili ad ampliare il molo stesso, lì dove già sono presenti le infrastrutture al servizio della Guardia Costiera. Il progetto è imponente ed è stato prima redatto dall’Autorità di sistema del mare Adriatico settentrionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

