Porto turistico-crocieristico a Fiumicino nasce il comitato referendario
A Fiumicino si annuncia la nascita di un comitato referendario per un porto turistico-crocieristico. La riunione pubblica è prevista per lunedì 22 dicembre alle 18:30 presso il teatro della Parrocchia Sant’Antonio Abate a Torrimpietra. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale su questo importante progetto.
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – “Si convoca per il tardo pomeriggio di lunedì 22 dicembre, alle ore 18:30, presso il teatro della Parrocchia Sant’Antonio Abate a Torrimpietra la riunione pubblica per la costituzione del Comitato Referendario cittadino”, ne dà notizia Gianmarco Irienti, segretario locale di Azione. “Come ricordava Giorgio Gaber: ‘La libertà non è star sopra un albero, non è neppure il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero: libertà è partecipazione’. Una domanda tanto semplice nella forma quanto profonda nelle sue conseguenze: i cittadini di Fiumicino e tutte le frazioni che costituiscono questo vasto ed articolato Comune, vogliono il porto crocieristico privato della Royal Caribbean?” sottolinea Irienti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
