Porte aperte sul lato dei binari e carrozze affollate | Ansfisa richiama Eav sulla sicurezza della Cumana

Ansfisa ha segnalato un problema sulla tratta Cumana, dove le porte restano aperte sui binari e i vagoni sono pieni di passeggeri. La compagnia Eav deve intervenire per verificare se il sistema di sicurezza funziona correttamente, soprattutto nelle ore di punta. La segnalazione arriva dopo che alcuni utenti si sono trovati in difficoltà a causa del sovraffollamento e delle porte aperte. La questione resta aperta e richiede un intervento immediato.

Segnalazione Ansfisa su un treno Eav alla stazione di Rione Traiano: porte aperte su entrambi i lati e sovraffollamento, chieste verifiche sulla sicurezza.