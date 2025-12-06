Villa Zari riapre il suo cancello per le visite natalizie. Accade poche volte l’anno di potersi immergere nella storia di Bovisio e della sua villa, le cui prime notizie storiche risalgono al 1722 e dove gli orologi sono fermi a inizio Novecento: tutte le stanze, dalla sala da pranzo al salotto, dalle camere da letto alla cucina, sono così come la famiglia Zari le ha lasciate. In occasione delle prossime festività, la dimora verrà completamente addobbata per ricreare l’atmosfera natalizia dell’epoca, con racconti e tradizioni lombarde. Domani e domenica 14 dicembre si potrà così entrare ad ammirare le stanze, dove l’eredità artigiana si respira con il profumo del legno, indiscusso sovrano della dimora, che tra soffitti, pavimenti e arredi si apprezza in tutta la sua varietà di usi e fantasia di lavorazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Natale a Villa Zari. Porte aperte sul secolo scorso