Ponte da abbattere e ricostruire Lavori nel vivo | cambia la viabilità

Da domani entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla viabilità in corrispondenza del ponte sul torrente Marano, vicino alla foce di viale d’Annunzio. I lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte richiedono modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle segnalazioni e a pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

Il giorno del ponte è arrivato. Da domani entreranno in vigore le modifiche alla circolazione per rendere possibili i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Marano, vicino alla foce, lungo viale d'Annunzio. Sarà più di un semplice rifacimento di un ponte perché di fatto verrà interrotto il traffico di scorrimento che storicamente consente di spostarsi lungo la costa tra Rimini e Riccione. Gli autobus del servizio pubblico da tempo percorrono percorsi alternativi per bypassare il divieto di transito. Questo perché la struttura non risponde più a requisiti di sicurezza minima per poter consentire senza problemi il transito di veicoli pesanti. Le vie alternative da Rimini verso Cattolica saranno viale Rucellai, via Giacosa e viale Guerrazzi, mentre chi procederà da Cattolica

