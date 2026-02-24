Ponte radio della polizia locale Seletti | Apparecchiature strategiche in un contesto con accumuli di guano e polvere

Ines Seletti ha denunciato che il ponte radio della polizia locale, situato sul campanile di San Giovanni Evangelista, presenta apparecchiature strategiche coperte da guano e polvere. La consigliera ha sottolineato come queste condizioni possano compromettere il funzionamento delle comunicazioni di emergenza. La presenza di accumuli di sporco e materiali organici si è aggravata nel tempo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La situazione richiede interventi immediati per garantire l’efficienza delle apparecchiature.

“Le immagini, realizzate poco tempo fa, documentano una situazione che merita attenzione e un approfondimento puntuale – dichiara Seletti –. Parliamo di apparecchiature strategiche per la sicurezza urbana, ponti radio, rack e cablaggi installati in un contesto che appare segnato da accumuli di guano e polvere. È importante verificare che ambienti e impianti siano mantenuti in condizioni adeguate, sia per la tutela del personale tecnico sia per garantire la piena efficienza del servizio”. Secondo quanto riportato, l’accesso agli impianti avverrebbe attraverso rampe di scale lignee e percorsi che necessitano di una valutazione tecnica in merito alla loro idoneità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Mense scolastiche, Seletti (Gruppo Vignali): "Revocare la gara e fare un bando ponte"Il Gruppo Vignali, attraverso Seletti, ha annunciato che la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittimo il diritto di prelazione del promotore nel project financing.

