Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal ponte salvato dalla polizia locale

Ascoli, 4 dicembre 2025 – Nella mattina odierna, una pattuglia della Polizia Locale di Ascoli Piceno, in servizio in zona Porta Maggiore, allertata da alcuni cittadini, ha notato un uomo a cavalcioni sul parapetto del Ponte, intenzionato a lanciarsi nel vuoto. Solo dopo il tempestivo intervento degli agenti, connotato da un'accurata opera di persuasione e convincimento, si è riusciti ad evitare il peggio. L'uomo, affidato ai sanitari del 118, ha ringraziato gli agenti esprimendo gratitudine per la professionalità dimostrata e ha espresso la volontà di sottoporsi a tutte le cure del caso. “L'intervento – si legge in una nota della municipalità - dimostra l'importanza del presidio del territorio da parte della Polizia Locale, intensificatosi con particolare riguardo al periodo natalizio su espresso indirizzo del sindaco Marco Fioravanti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal ponte, salvato dalla polizia locale

