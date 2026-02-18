Mense scolastiche Seletti Gruppo Vignali | Revocare la gara e fare un bando ponte

Il Gruppo Vignali, attraverso Seletti, ha annunciato che la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittimo il diritto di prelazione del promotore nel project financing. La decisione arriva dopo che la Corte ha ritenuto questa pratica contraria alle regole di parità di trattamento e concorrenza stabilite dalla normativa Ue del 2014. La società suggerisce di revocare la gara in corso e di avviare un nuovo bando ponte per garantire trasparenza. La questione riguarda il settore delle mense scolastiche, dove emergono nuove criticità.

«La Corte europea ha chiarito che il meccanismo della prelazione altera la concorrenza. È un pronunciamento netto – afferma Seletti – e impone una riflessione immediata sulle scelte compiute dall’Amministrazione. Il quadro europeo era già definito e non può essere ignorato.» La consigliera ha presentato un accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione relativa alla procedura e agli atti successivi alla sentenza, compreso l’incarico di consulenza esterna affidato allo Studio Legale PK Project di Bologna, per un importo di circa 34 mila euro. «In un Comune che dispone di un’Avvocatura Civica e di professionalità legali interne qualificate – sottolinea – è legittimo chiedersi perché si sia scelto di ricorrere a un incarico esterno, con ulteriori costi per l’Ente, proprio per gestire le conseguenze di una procedura oggi messa in discussione dalla Corte.🔗 Leggi su Parmatoday.it

