Ponte a Serraglio | Crepe sospette alle fondamenta

Una crepa sospetta alle fondamenta ha causato il crollo di una parte di muro lungo il Ponte a Serraglio. La causa principale è l’usura provocata dalle piogge intense degli ultimi giorni. Si lavora per mettere in sicurezza la zona e rimuovere la porzione di muro che si è scivolata nel letto del torrente Lima. Le autorità intendono riaprire al traffico la strada statale nel minor tempo possibile. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

Mettere in sicurezza la porzione di muro scivolata nel letto del torrente Lima e riaprire il prima possibile la sp n. 18 Ponte a Serraglio – Fornoli, almeno a senso unico alternato. Sono questi gli obiettivi a breve termine confermati dalla Provincia di Lucca nel corso del sopralluogo svoltosi nei giorni scorsi in località Ponte a Serraglio per verificare lo stato di avanzamento dell'intervento avviato dall'ente di Palazzo Ducale, eseguito dalla ditta Vando Battaglia. Per l'intervento in somma urgenza la Provincia investirà almeno 150 milioni di euro. Intanto l'analisi per capire le possibili ed effettive cause del cedimento del paramento murario esistente (opera di Nottolini 1819), al momento, esclude sia il cedimento del marciapiede a sbalzo sia gli effetti erosivi del torrente Lima dal basso.