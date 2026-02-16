Franano muro e marciapiede a Ponte a Serraglio

Un cedimento improvviso di muro e marciapiede a Ponte a Serraglio ha causato una scena di paura questa mattina, 16 febbraio, a Bagni di Lucca. Il crollo si è verificato sulla strada provinciale in località La Cova, provocando il crollo di una parte del muro di recinzione e la caduta di pietre sul marciapiede sottostante. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i residenti sono rimasti sorpresi dall’accaduto.

Bagni di Lucca (Lucca), 16 febbraio 2026 – Impressionanti immagini arrivano stamani, 16 febbraio, da Ponte a Serraglio dove si è verificato un grosso cedimento del muro e del marciapiede sulla strada provinciale in località La Cova.  A comunicarlo è il Comune di Bagni di Lucca che ha disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto di strada interessato per garantire la sicurezza pubblica e consentire le necessarie verifiche tecniche.  Secondo quanto riferito dall’amministrazione, il cedimento è avvenuto in modo improvviso. La circolazione resta al momento consentita esclusivamente da e verso Fornoli, così da assicurare il collegamento ai residenti e a coloro che sono diretti nelle frazioni di Riolo, Monti di Villa, Granaiola e nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

