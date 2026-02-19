evitare le crepe alle fondamenta del vivere civile

Dopo le devastazioni della Seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno adottato una nuova Costituzione chiamata “Grundgesetz”, per rafforzare il rispetto delle regole fondamentali. Questo cambiamento ha avuto come obiettivo principale evitare che le divisioni passate si ripetessero, garantendo stabilità e sicurezza sociale. La scelta di un nome diverso, più pratico, ha segnato un passo deciso verso la ricostruzione del tessuto civile. Oggi, quella stessa legge serve a mantenere saldi i principi di convivenza nel paese.

I tedeschi, dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale, decisero che la loro Costituzione dovesse chiamarsi “Grundgesetz“, cioè “legge fondamentale“, e non letteralmente “Verfassung“. Il nome è rimasto tale anche dopo la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione. Segno che richiamare alla “legge fondamentale“ è una lezione morale troppo forte per darle un altro nome. Due parole: legge, fondamentale. La Costituzione, per definizione, è LA legge. Fondamentale perché sta alle fondamenta del vivere comune e civile. E come tutte le fondamenta va trattata con cura. È un edificio che merita attenzione e manutenzione costante, prima che sia così cadente da doverlo ristrutturare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

