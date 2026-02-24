Polonara rassicura i fan dopo l' operazione | Tutto bene

Achille Polonara si è sottoposto a un intervento per un infortunio al tendine d’Achille, causato da un sovraccarico durante la preparazione atletica. L’intervento si è concluso senza complicazioni e il giocatore ha già iniziato le prime sedute di riabilitazione. Polonara ha rassicurato i tifosi, confermando che si sente bene e sta rispettando il programma di recupero. La sua ripresa richiederà ancora alcune settimane di impegno.

Recentemente, la salute di Achille Polonara è stata al centro dell’attenzione, grazie a un intervento chirurgico che ha ricevuto riscontri positivi. Dopo aver condiviso dettagli riguardo alla procedura, l’atleta ha espresso grande soddisfazione sui social, sottolineando come l’operazione sia stata un successo. Polonara ha definito l’intervento come un’operazione chiamata comunemente “ombrellino”, che consiste nel chiudere un foro nel cuore. Questa procedura si rivela fondamentale per risolvere problematiche cardiache che, se non trattate, possono compromettere la funzionalità cardiaca. La semplicità dell’intervento e il suo carattere poco invasivo hanno reso l’intervento meno complesso per l’atleta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lindsey Vonn rassicura dopo l'intervento: "Tutto bene, zero rimpianti per l'infortunioLindsey Vonn ha annunciato su Instagram che si è sottoposta a un intervento per un infortunio, rassicurando i fan che sta bene e che non ha rimpianti.

Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra.