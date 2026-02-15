Lindsey Vonn rassicura dopo l' intervento | Tutto bene zero rimpianti per l' infortunio

Lindsey Vonn ha annunciato su Instagram che si è sottoposta a un intervento per un infortunio, rassicurando i fan che sta bene e che non ha rimpianti. La campionessa di sci ha mostrato una foto in cui sorride, mentre si trova ancora in ospedale, e ha spiegato di essere determinata a tornare in pista al più presto.

Un aggiornamento diretto sui social racconta lo stato attuale di Lindsey Vonn, pronta a guardare avanti dopo un intervento seguito a una caduta durante una discesa olimpica a Cortina. L’ex campionessa ha comunicato l’esito positivo dell’operazione e la possibilità di tornare negli Stati Uniti, accompagnando la notizia con una riflessione sul significato del rischio e sulla determinazione necessaria per inseguire obiettivi sportivi di alto livello. l’intervento è stato eseguito con esito favorevole e la recuperabilità è oggi al centro dell’attenzione. è stato evidenziato che il rientro negli stati uniti è ora una prospettiva realizzabile, senza complicazioni immediate segnalate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lindsey Vonn rassicura dopo l'intervento: "Tutto bene, zero rimpianti per l'infortunio Terzo intervento per Lindsey Vonn: “Lento progresso, ma andrà tutto bene” Lindsey Vonn si sottopone alla sua terza operazione dopo la caduta in discesa olimpica. Lindsey Vonn, terzo intervento dopo l’infortunio: “Sto facendo progressi” Lindsey Vonn si riprende dopo il suo terzo intervento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sci, Lindsey Vonn operata dopo infortunio: Doppia frattura, serviranno vari interventi; Vonn rassicura i fan dopo la terza operazione al Cà Foncello; Milano Cortina, Lindsey Vonn quarta operazione: E' andata bene. Nessun rimorso per l'infortunio; Lindsey Vonn sarebbe in terapia intensiva: il motivo rassicura. Lindsey Vonn scrive dopo l’operazione: Intervento ok, nessun rimorso per l’infortunioLindsey Vonn ha voluto aggiornare personalmente i suoi tifosi sulle proprie condizioni fisiche, affidando ai social un messaggio intenso e diretto. L’ex ... oasport.it Lindsey Vonn, una paziente esemplare: il medico racconta il lavoro di squadra dopo l’incidente alla campionessaStefano Zanarella, primario di Ortopedia a Treviso, svela il percorso clinico della campionessa dopo tre interventi alla gamba sinistra ... ilfattoquotidiano.it Il video di Lindsey Vonn dall'ospedale: «Ho ancora molta strada da fare» x.com A meno di una settimana dalla terribile caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale: https://fanpa.ge/8yxln facebook