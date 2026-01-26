Neres si è operato e rassicura | È andato tutto bene

David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra. L’operazione, a cui si è sottoposto con successo, ha comportato un intervento programmato e senza complicazioni. Neres ha successivamente espresso rassicurazioni sul suo stato di salute, sottolineando che tutto è andato bene. L’intervento si inserisce in un percorso di recupero volto a garantire il pieno ripristino delle sue condizioni fisiche.

David Neres si è operato a Londra, al Wellington Hospital dove ha subito un intervento chirurgico anche Billy Gilmour lo scorso mese. L’ attaccante brasiliano aveva subito la lesione del tendine della caviglia sinistra. Ha pubblicato una foto su Instagram dopo l’operazione, con la seguente didascalia: “ È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è solo mia moglie, ma anche al mio medico, fisioterapista ecc. ” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Neres Campos (@davidneres) Dopo essersi ripreso (ma probabilmente non del tutto) da un infortunio subito nel match contro la Lazio del 4 gennaio, Neres era entrato in campo pochi minuti contro il Parma, dieci giorni dopo; era poi stato richiamato nuovamente in panchina per l’infortunio al tendine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte: "Anche Neres operato, quest'anno è veramente qualcosa di incredibile. Meglio sorridere un pochettino, evidentemente dobbiamo pagare qualcosa che abbiamo fatto in passato e che non dovevamo fare. E la paghiamo quest'anno" x.com