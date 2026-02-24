Achille Polonara rassicura | L' intervento al cuore è andato bene | sospiro di sollievo per il cestista anconetano

Achille Polonara si sente bene dopo aver affrontato un intervento al cuore, causato da complicazioni recenti. Il cestista di 34 anni di Ancona ha ricevuto assistenza medica tempestiva e le sue condizioni sono stabili. Polonara ha condiviso un messaggio di rassicurazione, sottolineando di aver superato l’intervento senza problemi. La famiglia e i tifosi aspettano notizie sulla sua ripresa, che si prevede proceda senza complicazioni.

Arrivano buone notizie per Achille Polonara. Il cestista anconetano, 34 anni, ha superato con successo l’intervento al cuore e ora sta bene. Nelle scorse ore il campione della Dinamo Sassari ha affrontato a Bologna l’operazione per l’impianto di un piccolo “ombrellino” cardiaco, necessario a risolvere una criticità emersa durante il periodo di coma seguito alle cure per la leucemia mieloide. Un intervento programmato, concluso senza complicazioni. A darne notizia è stato lo stesso Polonara: «Intervento andato bene! Grazie per i tanti messaggi e per il solito calore». AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista Pisa, operato il cestista Davide Moretti. Riuscito l’intervento al tendine d’Achille alla clinica San RossoreA Pisa, il cestista Davide Moretti è stato operato al tendine d’Achille alla clinica San Rossore.