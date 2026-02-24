Furti alla Coin della stazione Termini di Roma | 21 tra poliziotti e carabinieri prendevano vestiti e profumi senza pagare

Un gruppo di 21 agenti di polizia e carabinieri ha rubato vestiti, profumi e cosmetici dalla Coin alla stazione Termini di Roma. La loro azione, che coinvolgeva sia uomini in uniforme che civili, ha portato via merce per diversi migliaia di euro. La rapina è stata scoperta quando sono stati fermati dai dipendenti del negozio dopo aver visto il loro comportamento sospetto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Dalle giacche ai piumini, passando per intimi, profumi e cosmetici. Un lungo elenco di prodotti presi senza pagare un euro. Si tratta di furti che sarebbero stati commessi anche da 21 rappresentanti delle forze dell'ordine a Roma, al punto vendita Coin della stazione di Termini. Le sottrazioni sarebbero avvenute nell'autunno 2024 e avrebbero avuto un carattere continuativo e sistematico. Al centro del meccanismo - secondo quanto ricostruito da La Repubblica - ci sarebbe una cassiera del negozio, ritenuta la talpa interna.

