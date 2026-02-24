Calcio Tommasi | Sul gol annullato al Napoli c’è un errore di campo
Tommasi commenta un episodio di calcio in cui l’arbitro ha annullato un gol al Napoli, ritenendo che ci sia stato un errore di campo. Secondo l’ex calciatore, il contatto tra Hojlund e Hien non è abbastanza grave da giustificare la decisione, perché Hojlund ha guadagnato il tempo su Hien. La sua analisi si concentra sulla valutazione dell’azione e sulla correttezza delle decisioni arbitrali. La partita prosegue con questo episodio ancora al centro del dibattito.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Hojlund gli ruba il tempo a Hien, è poca roba per considerarlo falloso”. Così Dino Tommasi, componente della Can, durante Open Var – format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione di Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio – spiegando la rete annullata al Napoli nella gara contro l’Atalanta. Spiegando quanto avviene in sala video, aggiunge Tommasi: “ Chiffi dice subito ‘aspetto, è fallo’, avallato anche dall’assistente Cecconi. Poi nella revisione concordano e la chiudono così. Questo – spiega Tommasi – è un errore di campo, ma la centralità dell’arbitro è importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
