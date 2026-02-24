Calcio Tommasi | Sul gol annullato al Napoli c’è un errore di campo

Tommasi commenta un episodio di calcio in cui l’arbitro ha annullato un gol al Napoli, ritenendo che ci sia stato un errore di campo. Secondo l’ex calciatore, il contatto tra Hojlund e Hien non è abbastanza grave da giustificare la decisione, perché Hojlund ha guadagnato il tempo su Hien. La sua analisi si concentra sulla valutazione dell’azione e sulla correttezza delle decisioni arbitrali. La partita prosegue con questo episodio ancora al centro del dibattito.

© Anteprima24.it - Calcio, Tommasi: “Sul gol annullato al Napoli c’è un errore di campo”