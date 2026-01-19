In un confronto pubblico tra senatrice Ilaria Cucchi e il sindaco Alan Fabbri si è acceso un dibattito sulla gestione del Palapalestre e la vicenda degli sfollati del Grattacielo. La Cucchi annuncia un’interrogazione parlamentare, mentre Fabbri definisce le accuse come propaganda. La questione evidenzia le diverse posizioni sulla gestione di strutture private e le criticità legate all’evento.

Da una parte il post affidato ai social della senatrice Ilaria Cucchi che contesta la decisione del Comune di mandare via dal Palapalestre i 59 sfollati con la giustificazione che il Grattacielo è ’un struttura privata’ e la stessa che promette sul caso un’interrogazione parlamentare; dall’altra, il sindaco Alan Fabbri che esprime il suo dispiacere leggendo le parole di una senatrice che "invece di approfondire una vicenda complessa come quella del Grattacielo, una struttura privata con criticità note da anni, sceglie di semplificare tutto raccontando che il centrodestra ’butterebbe fuori delle persone’ dopo un incendio ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica a distanza Cucchi-Fabbri. Lei: "Interrogazione in parlamento". Ma il sindaco: "È solo propaganda"

Supercoppa in Arabia, Riccardo Cucchi: “Il calcio svenduto alla propaganda, così perde identità e libertà”

Riccardo Cucchi esprime preoccupazione per l'organizzazione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, evidenziando come il calcio stia diventando sempre più soggetto a logiche di propaganda. Secondo lui, questa tendenza rischia di compromettere l'identità e la libertà dello sport, che dovrebbe rimanere un ambito di valori e rispetto. Lo sport non può chiudere gli occhi davanti alle violazioni dei diritti umani.

Dopo l’incendio al Grattacielo, l’appello: “L’accoglienza prosegua”. Fabbri: “Un alloggio per i più fragili”. Botta e risposta con Ilaria Cucchi

Dopo l’incendio al Grattacielo di Ferrara, prosegue il dibattito sull’accoglienza degli sfollati. Le richieste di mantenere il supporto e trovare alloggi per i più fragili sono al centro delle discussioni, con risposte contrastanti tra le parti coinvolte, tra cui rappresentanti delle istituzioni e figure come Ilaria Cucchi. La situazione rimane complessa, evidenziando l’importanza di un intervento equilibrato e sostenibile per chi si trova in difficoltà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

A due anni di distanza, le condizioni ora sono finalmente cambiate. Forse proprio anche grazie alla polemica che si generò all'epoca x.com

Sandro #Sabatini, a distanza di giorni, continua la polemica sulle dichiarazioni di Luciano #Spalletti sui “videini”. La cosa più grottesca è che lo #Spallettone non lo ha nemmeno menzionato e #Sabatini continua a tirare fuori aneddoti nel tentativo di scredita - facebook.com facebook