A Ravenna, questa mattina, il sindaco Michele de Pascale ha definito “propaganda” il blocco delle navi di migranti, mentre si attende l’arrivo di Solidaire con 120 persone a bordo nel fine settimana.

Il mare della polemica chiama burrasca in attesa del nuovo sbarco di migranti a Ravenna, previsto nel weekend. Il venticinquesimo arrivo vedrà la nave della Ong tedesca Solidaire tornare sulla banchina della Fabbrica Vecchia di Marina per la terza volta (dopo il 6 maggio e il 14 giugno scorsi), con a bordo circa 120 persone salvate in mare. L’imbarcazione nel pomeriggio di ieri stava navigando al largo della costa siciliana e, sulla base degli ultimi rilevamenti, dovrebbe raggiungere Ravenna tra la notte di sabato e la mattinata di domenica. Tutto dipenderà dalle condizioni del mare e da quanto verrà stabilito durante la riunione convocata in prefettura per la mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova nave di migranti, è polemica. In arrivo Solidaire con 120 persone. Il sindaco: "Il blocco è propaganda"

Oltre cento persone sono a bordo della nave Solidaire, diretta a Ravenna.

La nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.

